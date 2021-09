Under 18 A-B: Inter-Sassuolo 5-0

Al centro Suning si affrontano, gara valevole per la prima giornata del Campionato Under 18 A-B 2021/2022. Pronti via e la partita viene sospesa per una violenta tempesta di pioggia e grandine che si abbatte sul centro sportivo.Dopo 5 minuti di stop le squadre tornano in campo e l'si dimostra subito padrone del campo passando in vantaggio conIlnon riesce a reagire e subisce il raddoppio da parte diche si ripete pochi minuti portando i padroni di casa sul 3-0.I goal dichiudono il pokerissimo con cui l'Inter si aggiudica il match.TabellinoMarcatori: Biral (I) Curatolo 2 (I) Sarr (I) Peretti (I)INTER: Calligaris,Marocco,Perin,Bonavita,Peretti,Matjaz,Biral,Andersen,Curatolo,Carboni,SarrSASSUOLO: Bonucci,Martini,Mambelli,Zafferri,Loeffen,Cannavaro,Foresta,Lolli,Cinquegrano,Sighinolfi,Sasanelli.