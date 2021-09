Il Cagliari è già concentrato per la prossima sfida di campionato contro l’Empoli: nel match di mercoledì sera c’è Guglielmo Vicario

Il Cagliari archivia il pareggio di ieri contro la Lazio e si focalizza per preparare la sfida di mercoledì sera (ore 20:45) contro l’Empoli tra le mura della Unipol Domus.

Nel match contro i toscani ci sarà anche il portiere Guglielmo Vicario, in prestito all’Empoli ma di proprietà degli isolani. Per l’estremo difensore friulano, dunque, non sarà una sfida come le altre e cercherà di mostrerà tutte le sue ottime qualità ai rossoblù.

L’articolo Cagliari, chi si rivede: contro l’Empoli riecco Vicario proviene da Cagliari News 24.