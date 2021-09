Il pareggio del Cagliari con la Lazio è importante anche a livello statistico: interrotta la doppia striscia negativa contro i biancocelesti

Il punto conquistato dal Cagliari all’Olimpico contro la Lazio è davvero prezioso non soltanto per la classifica, per il morale di una squadra che sembra aver ritrovato la giusta cattiveria agonistica ma anche a livello statistico.

La Nuova Sardegna, infatti, evidenzia come il pareggio di ieri abbia finalmente interrotto una doppia striscia negativa: nelle ultime dieci gare contro i biancocelesti, i rossoblù sono sempre usciti sconfitti.

L’ultimo risultato utile, come ricordato ieri da Alessandro Matri su Dazn, risale proprio alla stagione 2009/2010 quando l’attaccante, che allora indossava la casacca dei sardi, decretò la vittoria dei rossoblù.

Viene interrotta anche la serie di sei sconfitte generali contro la Lazio: tre all’Olimpico e tre in Sardegna.

L’articolo Cagliari, il pareggio interrompe la doppia striscia negativa contro la Lazio proviene da Cagliari News 24.