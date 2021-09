Lele Casini, iniziato di Radiolina, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stessa emittente in merito a Lazio Cagliari

Lele Casini, radiocronista del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’emittente Radiolina in merito alla gara di ieri tra Lazio e Cagliari.

«Il punto di ieri per il Cagliari vale tanto. Con l’arrivo di Mazzarri si è evidenziato un altro tipo di modulo, quello del 4-4-2, forse più adatto alla squadra e ai giocatori. Lo schema classico di Semplici invece, come già precedentemente annunciato, non era adatto. Il tecnico di San Vincenzo ha avuto il coraggio di cambiare le carte in gioco e di iniziare da zero, complice anche l’arrivo di Caceres Forse è troppo presto dire che si è già vista la sua impronta».

L’articolo Casini (radiocronista Cagliari): «Mazzarri? Ha avuto coraggio con il 4-4-2» proviene da Cagliari News 24.