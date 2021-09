Criscitiello, frecciata a Tare: «Sè ha preso Zaccagni vuol dire che…»

Michele Criscitiello, nell’editoriale di questa mattina su Tuttomercatoweb, lancia una frecciata a Tare. Ecco cosa ha detto

Michele Criscitiello, nell’editoriale di questa mattina su Tuttomercatoweb.com, ha lanciato una frecciata a Tare. Ecco cosa ha detto:

«Tare, grande Direttore Sportivo e conoscitore di calcio come pochi, se prende Sarri deve fare un mercato per come intende giocare Sarri. Altrimenti è tutto inutile. Lazzari, grandissimo calciatore, non ha le qualità e le caratteristiche per stare in un 4-3-3. Certo, tutti si adattano e adattiamo anche le mezzeali a fare gli esterni ma poi non lamentiamoci se il gioco e i risultati tardano ad arrivare. Se l’ultimo giorno di mercato ad uno che vive di 4-3-3 prendi Zaccagni significa che il mercato lo stai facendo in maniera diversa da come il Mister aveva impostato le idee della sua squadra. Non è solo un problema di Sarri».

