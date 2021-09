Da oggi a Torino il nuovo servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità

Un servizio di trasporto collettivo per gli spostamenti casa-scuola degli studenti con disabilità con l’obiettivo di garantire la frequentazione regolare delle lezioni scolastiche, la cui gestione è stata affidata dal Comune di Torino alla società 5T Srl (per la gestione) al Consorzio AAT Autonoleggio Torino (per il trasporto) e alla Cooperativa A&T (per l’accompagnamento). Oggi a…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it