Da Valenzano a Roma per coltivare un sogno: conquistare un banco di ballo nella scuola di Amici, il talent di Maria De Filippi. Mattia Zenzola è giovanissimo, ha appena 17 anni, ma balla latino americano da ormai due lustri. La sua specialità è la zumba e ha bussato alla porta della ‘preside più nota d’Italia’ già ad ottobre dello scorso anno. Mesi di provini e giravolte poi, ieri pomeriggio su canale 5, il momento della verità: l’assegnazione dei banchi per la nuova edizione del programma.

La produzione ha messo a disposizione una sola postazione di latino e Mattia deve battere la concorrenza di Andrea e Nunzio. A decidere è Raimondo Todaro, ballerino professionista che ha guadagnato la ribalta nazionale con il programma televisivo Ballando con le Stelle. Andrea non convince l’insegnante, mentre per Mattia e Nunzio il giudizio è sospeso: Todaro, infatti, ha scelto di lavorare almeno una settimana con entrambi. Una coreografia comune e poi la decisione finale.

Sui social, nel frattempo, il tifo valenzanese per Mattia si fa sentire forte. “Ti seguo ormai da molti anni – scrive Cristina – da quando eri ancora un bambino e seguivi le lezioni di zumba della tua dolcissima mamma Giulia. Ho bene in mente i video di quando a 7 anni guidavi già un gruppo di adulti. Ho seguito tutti i tuoi successi come campione italiano di latino. Sei un ragazzo in gamba e con un talento raro. Ti auguro con tutto il cuore di poter realizzare i tuoi sogni”.

“Sei un ragazzo splendido, talentuoso, educato e speciale – scrive invece Elisa -. Una settimana per decidere se inizierà o meno questa meraviglia esperienza nella casa di Amici. Siamo tutti con te”. Il programma andrà in onda ogni giorno fino a venerdì nella prima fascia pomeridiana. Il verdetto, con ogni probabilità, dovrebbe arrivare nella puntata in onda domenica prossima su Canale 5 a partire dalle 14.

L’articolo Da Valenzano ad Amici di Maria De Filippi per un banco di ballo, Mattia in bilico: deve convincere Todaro proviene da Telebari.