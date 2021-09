Differenziata degli imballaggi in acciaio: Ricrea premia il Comune di Bergamo

Bergamo. Il conto alla rovescia è iniziato: la divisa è ben lucidata e gli imballaggi in acciaio pronti a diventare i protagonisti delle numerose attività che Capitan Acciaio porterà a Bergamo, nel Piazzale degli Alpini dal 21 al 23 settembre. Il supereroe aiuterà i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo degli imballaggi in acciaio.

La città lombarda è la seconda tappa del nuovo viaggio itinerante di Capitan Acciaio promosso, da Ricrea, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio che fa parte del Sistema Conai. L’iniziativa ha il Patrocinio del Comune di Bergamo.

“Dopo un periodo così complesso è importante tornare a organizzare giornate di sensibilizzazione per informare i cittadini sulla ‘convenienza ambientale’ della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, protagonisti di un percorso circolare virtuoso e senza fine – commenta Domenico Rinaldini, Presidente di Ricrea –. L’acciaio infatti è un metallo che si ricicla al 100% all’infinito: da materia prima a imballaggio, a rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo, gli imballaggi in acciaio possono trasformarsi in nuovi manufatti come binari ferroviari, bulloni o arredi urbani”.

Nel corso delle tre giornate, presso l’area allestita in Piazzale degli Alpini, sarà proposto il laboratorio ludico-ricreativo “Ricrea il tuo giocattolo”, in cui bambini e ragazzi potranno realizzare un proprio robottino attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Gli adulti, invece, avranno modo di mettere alla prova la loro cultura sulle buone pratiche di raccolta differenziata con divertenti quiz.

In occasione del tour Capitan Acciaio, martedì mattina Ricrea premierà il Comune di Bergamo per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e per i risultati raggiunti.

Saranno presenti un rappresentante per Ricrea, Stefano Zenoni, assessore all’ambiente per il Comune di Bergamo, Filippo Agazzi, Amministratore Delegato di Aprica, società del Gruppo A2A.

In Italia, nel 2020, grazie all’impegno dei Comuni e dei cittadini, sono state avviate a riciclo 370.963 tonnellate di imballaggi in acciaio, sufficienti per realizzare circa 3.700 km di binari ferroviari: ancora una volta il Paese si conferma già in linea con l’obiettivo dell’80% previsto dalle direttive europee in materia di economia circolare entro il 2030.

Maggiori informazioni su Capitan Acciaio in tour sulla pagina Facebook dedicata: facebook.com/CapitanAcciaio