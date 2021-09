Eccellenza, il Termoli vince in casa del Guglionesi. Cade l’Isernia

Seconda gara di campionato e seconda vittoria per il Termoli Calcio 1920 nel campionato regionale di Eccellenza. I giallorossi di mister Esposito hanno sconfitto in trasferta per 1-0 il Reale Guglionesi.

Decisivo un gol di Fabio Lorusso direttamente su calcio di punizione in apertura di gara.

Nelle gare del secondo turno Cliternina-Campobasso 1919 0-1, Venafro-Campodipietra 0-1, Altilia Samnium-Volturnia 1-4, Aurora Ururi-Isernia 2-1, Bojano-Castel di Sangro 4-2, Olympia Agnonese-Sesto Campano 2-2, Pietramontecorvino-Gambatesa 2-1.