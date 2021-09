Il candidato sindaco Paolo Damilano dopo il malore: “Ora sto meglio, la giornata di riposo è stata utile”

“Buonasera a tutti. Voglio ringraziare le decine di torinesi che mi hanno scritto per informarsi del mio stato di salute. Ora sto meglio, la giornata di riposo è stata utile per mettere in fila le voci e i volti delle centinaia di persone incontrate in questa campagna”. Lo scrive il candidato sindaco di Torino Paolo Damilano, … Leggi tutto L’articolo Il candidato sindaco Paolo…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it