Il ringraziamento della figlia di un paziente al reparto di Chirurgia di Termoli: “Staff eccezionale”

A 82 anni il signor Franco, di Palata, è stato operato per la seconda volta (nel giro di 3 anni) e anche stavolta l’intervento è andato benissimo grazie all’operato impeccabile dei sanitari del reparto di Chirurgia dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

Cinzia, la figlia del signor Franco, ci ha contattato per rivolgere un “grazie di cuore” a tutto lo staff del reparto. “Mio padre era già stato operato da loro nel 2018, ed era andata bene anche in quella occasione. Stavolta mi sono affidata ciecamente a loro perché conoscevo la loro estrema professionalità, e non sono stata delusa”.

La signora Cinzia parla di “staff eccezionale”. “Oggi papà, dopo 15 giorni di ricovero, è stato dimesso. Vorrei ringraziare tutti, dal primo all’ultimo, e in particolar modo il medico che lo ha operato con successo”.