Infortunati Cagliari: Godin e Strootman parzialmente in gruppo

Infortunati Cagliari, il club ha fatto il punto della situazione su Godin, Strootman e Ceter: le ultimissime

Il Cagliari, con un comunicato ufficiale, ha fatto il punto della situazione sui giocatori infortunati:

«Due i gruppi di lavoro oggi: i calciatori maggiormente impegnati in gara ieri sera hanno svolto una seduta defaticante, per gli altri mobilità e attivazione tecnica; esercitazioni sul possesso palla e una partita a campo ridotto. Hanno svolto una parte dell’allenamento con la squadra Diego Godin e Kevin Strootman. Terapie per Damir Ceter».

