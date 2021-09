Keita, i tifosi della Lazio apprezzano la non esultanza – FOTO

Keita segna ma non esulta: i tifosi della Lazio hanno apprezzato il gesto e lo hanno dimostrato sui social network

La legge dell’ex ha colpito ancora una volta all’Olimpico. Keita ha infatti realizzato il gol del momentaneo 2-1 del Cagliari. A colpire però è stata la sua reazione dopo il gol. L’ex biancoceleste infatti non ha esultato, chiedendo quasi scusa alla Curva Nord.

Un gesto che non è passato inosservato e che è stato apprezzato dai tifosi capitolini, come dimostrato dalla reazioni sui social. Insomma, nonostante qualche fischio durante la partita e al momento della sostituzione, il senegalese non si è certo trovato nel vortice delle polemiche.

