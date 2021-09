Lazio Cagliari, i quotidiani promuovono Ghersini: sufficienza per l’arbitro

I quotidiani sportivi promuovono l’operato di Davide Ghersini in Lazio Cagliari: il fischietto si aggiudica la sufficienza

Davide Ghersini, direttore dello scontro di ieri tra Lazio e Cagliari, viene promosso dai quotidiani sportivi odierni. Il fischietto genovese, a parte qualche titubanza, ha convinto nel match tra le due compagini. Di seguito i voti riportati dai giornali.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – «Nel primo tempo manca un giallo a Ceppitelli. Per il resto gestisce bene: ok l’espulsione di Zappa per doppia ammonizione». VOTO 6

IL CORRIERE DELLO SPORT – «Tanti errori ma per sua fortuna nulla di decisivo. Due occasioni da moviola (il contrasto su Felipe Anderson e il doppio giallo per Zappa), fa quello che deve. Giusta l’ammonizione per Mazzarri, ingenuo a calciare via il pallone». VOTO 6.5

