Lazio, ritmi ancora troppo bassi: ma c’è stato un piccolo passo in avanti

Contro il Cagliari la Lazio ha dimostrato di aver ancor molto da lavorare. Ma qualche piccolo segnale di crescita si è visto

Un pareggio arrivato nel finale e che ha evitato l’inizio ufficiale della crisi. Eppure in Lazio Cagliari, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, di spunti possono essercene davvero tanti.

Il primo tempo si è principalmente caratterizzato per un giropalla inconcludente, con pochi tiri in porta. I biancocelesti hanno tenuto il pallino del gioco, ma alla fine si è visto giusto qualche guizzo di Felipe Anderson oltre al gol del solito Ciro Immobile. A preoccupare è però il blackout a inizio ripresa, che ha permesso al Cagliari di ribaltare addirittura il risultato. Il vero passo in avanti però è stato visto nella mezz’ora finale. La Lazio, dopo lo svantaggio, pareva quasi aver accantonato ansie e preoccupazioni, mostrando di nuovo quell’intensità mancata nelle ultime due partite. Insomma, qualche piccolo segnale di crescita si è visto.

