Michela Moioli e il nuovo prodotto Neveplast: “Sembra di snowboardare sulla neve fresca”

Il colore è lo stesso del prato, ma la morbidezza è tutta quella della neve fresca: si chiama Neveplast NP30 Freeski, l’ ultimo innovativo prodotto della famiglia Neveplast destinato a rivoluzionare l’intero settore delle piste da sci artificiali.

“Da qualche anno – spiega Niccolò Bertocchi, amministratore delegato Neveplast – stavamo lavorando ad un nuovo materiale che simulasse la sciata su neve più morbida e che rendesse l’esperienza ancora più divertente, insomma per tutti. Grazie alla nuova tecnologia e geometrica applicata NP30 Freeski credo che sarà davvero un prodotto rivoluzionario, che mancava nel mercato delle piste da sci artificiali. Lo dico da manager, ma prima ancora da grande appassionato di sci. Sciare qui mi diverte moltissimo e mi viene tutto più facile. Si ha la sensazione di poter spegnere per un attimo il cervello, non pensare all’esasperazione del gesto tecnico e liberare la mente godendo di una bellissima sensazione di libertà”.

“Neveplast NP30 Alpine – continua Bertocchi- rimane il nostro prodotto di punta specifico per sciatori di alto livello ed atleti che vogliono allenarsi anche nei tracciati di allenamento. Insomma per tutti quelli che ricercano la perfezione nel gesto tecnico sul Neveplast per poi portare le stesse sensazioni sulla neve”. Se la versione Alpine simula la sciata su neve dura e compatta, Freeski è più simile alla neve naturale e grazie alla rivoluzionaria tecnologia applicata e anche alla differente geometria degli steli, garantisce una facile presa di spigolo laterale. Il target specifico a cui si rivolge è trasversale: dal principiante allo sciatore o snowboarder di alto livello. Ma è studiato apposta per i rider di alto livello che in park vogliono alzare l’ asticella dello stile e delle tecnica e per fare questo ricercano la massima scorrevolezza unita ad un’ottima presa di spigolo.

“Il nuovo freeski – spiega Michela Moioli, medaglia d’ oro in SBX ai Giochi Olimpici di Pyeongchang – mi ha regalato fin da subito ottime sensazioni. La prima cosa che mi vine da dire è: Wow è proprio divertente! Sembra di snowboardare sulla neve fresca, è facile e quindi adatto ai rider di ogni livello”.

Come gli altri prodotti Neveplast anche questo non si disperde nell’ambiente ed è completamente rigenerabile oltre che garantire un risparmio di energia elettrica e di acqua nella pratica di utilizzo.