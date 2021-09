Molto nuvoloso con isolati rovesci temporaleschi

Le previsioni del tempo per questo inizio settimana a cura del Centro Meteo Lombardo, realizzate da Francesco Sudati.

ANALISI SINOTTICA

Dopo il passaggio dell’intenso sistema frontale nella giornata di domenica 19 settembre, persistono anche per lunedì 20 settembre condizioni di instabilità, specialmente a ridosso dei rilievi.

Lunedì 20 settembre 2021

Tempo Previsto: Fino al mattino lungo i crinali alpini prossimi al confine molto nuvoloso con deboli precipitazioni, nevose otre 2400-2600 m; altrove sereno o poco nuvoloso con banchi di nebbia all’alba sulla medio/bassa pianura Padana.

Dal pomeriggio formazione di addensamenti cumuliformi a partire dalle Alpi, Prealpi e zone appenniniche con isolati rovesci temporaleschi, in estensione parziale anche alle pianure. Neve oltre 2500-2700 m. Fenomeni in esaurimento entro la tarda serata.

Temperature: Minime in forte calo e comprese tra 10-13 °C;

massime comprese tra 21-24 °C;

zero termico a metà giornata attorno a 3000 m.

Venti: In pianura deboli orientali.

A 2000 m deboli variabili, con rinforzi nelle fasi temporalesche.

Martedì 21 settembre 2021

Tempo Previsto: Iniziali condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso, ma con la tendenza a rasserenamenti già dal mattino a cominciare dalle zone di pianura, in estensione ai rimanenti settori nel corso della giornata. Pomeriggio nel complesso abbastanza soleggiato, specialmente nelle zone di pianura. Bassa la possibilità di precipitazioni, eventualmente sparadiche, deboli e localizzate.

Temperature: Minime in lieve aumento; massime stazionarie;

zero termico a metà giornata attorno a 3200 m.

Venti: In pianura deboli orientali.

A 2000 m deboli settentrionali.

Mercoledì 22 settembre 2021

Tempo Previsto: Da poco nuvoloso a localmente nuvoloso, ma senza fenomeni di rilievo associati. Occasioni per ampi rasserenamenti nel corso del pomeriggio, specialmente nelle zone di pianura.

Temperature: Minime e massime senza variazioni di rilievo;

zero termico a metà giornata attorno a 3500 m.

Venti: In pianura deboli orientali.

A 2000 m deboli settentrionali.