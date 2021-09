Oltressenda Alta, ritrovata viva e in buone condizioni la 17enne dispersa

Oltressenda Alta. Ritrovata viva e in condizioni abbastanza buone la ragazza di 17 anni dispersa da domenica 19 settembre nei dintorni di Valzurio.

Era sopra l’abitato di Nasolino, verso Colle Palazzo, con il suo cane, con cui era uscita per una escursione. Pioveva e poi, con il buio, era in difficoltà e ha perso l’orientamento. Impegnati i tecnici del Cnsas – VI Delegazione Orobica, Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, Carabinieri, Vigili del fuoco e Protezione civile. La ragazza è stata portata in ospedale per accertamenti.