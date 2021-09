Putignano, riapre lo storico Teatro Comunale dopo 43 anni: inaugurazione il 24 e 25 settembre

Nel segno di Nino Rota, Putignano si riappropria del suo Teatro. Dopo la chiusura del 1978 e una sostanziale operazione di restauro e recupero, Putignano scrive #unastorianuova per la cultura cittadina e dell’intera area metropolitana. Il Nuovo Teatro Comunale della città sarà inaugurato e riconsegnato alla comunità, venerdì 24 e sabato 25 settembre, con una ricca due giorni tra musica, danza e teatro nel segno di Rota e Fellini.

Al centro della due giorni inaugurale, lo spettacolo “In viaggio con Nino e Federico”, in programma venerdì 24 alle 21, e poi sabato 25 alle 11 e alle 21. Un viaggio nell’arte, nel vissuto e nella poetica di Nino Rota e Federico Fellini, due delle personalità artistiche italiane che più hanno inciso nella cultura del ‘900, ideato dal direttore artistico dell’evento Vito Amatulli in modo da mettere in luce in un unico spettacolo tutte le potenzialità tecniche della struttura. Le due serate avranno due madrine d’eccezione: venerdì 24, l’attrice e cantante Lina Sastri, e sabato 25, Vittoria Bianco, medaglia d’oro alle Paraolimpiadi di Tokyo 2020.

L’ingresso agli eventi in programma sarà gratuito previa prenotazione sul sito www.eventbrite.it e previa esibizione del green pass. All’esterno del teatro sarà posizionato un ledwall per dare un’ulteriore possibilità alla cittadinanza di assistere agli spettacoli, sempre previa prenotazione. Gli eventi serali e pomeridiani saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Putignano.

L’hashtag scelto per l’occasione #unastorianuova dà il senso di un nuovo capitolo tutto da scrivere per la città. Un nuovo contenitore culturale all’avanguardia recuperato grazie allo sforzo collettivo del Comune di Putignano, della Città Metropolitana di Bari e della Regione Puglia: I lavori hanno avuto un costo complessivo di 6,2 milioni di euro, tra Comune (3,5 milioni), Città Metropolitana (1,2 milioni, fondi del Patto per Bari) e Regione Puglia (1,5). Sabato 25, alle 17, il Teatro avrà la sua inaugurazione istituzionale alla presenza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dell’assessore regionale alla Cultura e Turismo, Massimo Bray, del sindaco della Città Metropolitana, Antonio Decaro, del sindaco di Putignano, Luciana Laera e del presidente del Banco Credito Cooperativo di Putignano, Sandro Mele. Moderano Alessandra Dalena e Giovanna De Crescenzo.

