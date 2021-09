«Si usino le risorse del Pnrr per intervenire laddove possibile e mettere in sicurezza i punti più difficili della Regionale 203 Agordina».

È quanto afferma il deputato Dario Bond, a poche ore dalla chiusura completa della strada che collega l’Agordino alla Valbelluna a seguito di una caduta massi avvenuta nella notte all’altezza della Stanga.

«Il problema della caduta sassi è annoso e periodicamente torna alla ribalta. Nonostante gli interventi di Veneto Strade, ci sono molti punti in cui la 203 presenta ancora rischi. È la natura del territorio in cui è inserita, ma la chiusura di oggi ha rivelato ancora una volta quanto sia fondamentale e strategica per un’area importantissima della provincia di Belluno. Infatti, non serve solo un’intera mini-regione del Bellunese, ma è l’unica via di accesso a una delle più importanti aziende non solo del territorio, ma dell’intero Paese, Luxottica. Per questo credo siano necessari sforzi particolari per la messa in sicurezza dei punti più critici, localizzati tra le località Peron e Le Campe».

L’articolo Strada 203 Agordina. Bond: «Si usino le risorse del Pnrr per la messa in sicurezza» proviene da Bellunopress – Dolomiti.