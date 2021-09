Terza Università: al via le iscrizioni ai corsi della stagione 2020/2021

Dopo la lunga pausa forzata provocata dalla pandemia, riparte finalmente una nuova stagione di corsi di Terza Università (TU), l’associazione che organizza a Bergamo e in tutta la provincia cicli di lezioni destinati a pensionate e pensionati. Per l’anno accademico 2021/2022 sono già in programma ben 153 corsi: 96 in città e gli altri in 27 comuni della provincia.

Tante le materie disponibili, dalla letteratura alle lingue straniere, dal cinema alla filosofia, dalla psicologia alla storia dell’arte, ma anche lezioni per imparare a usare uno smartphone, a dipingere ad acquarello o camminate a tema storico, artistico e naturalistico per imparare cose nuove facendo attività fisica in compagnia.

Saranno 91 i docenti coinvolti e i corsi si svolgeranno, oltre che nel capoluogo, anche ad Albino, Almè, Alzano Lombardo, Bergamo, Carvico, Casazza, Cividate al Piano, Clusone, Costa di Mezzate, Gorle, Martinengo, Mozzo, Palosco, Pedrengo, Piazza Brembana, Premolo, Rovetta, Sant’Omobono Terme, Seriate, Stezzano, Trescore Balneario, Treviglio, Gandino, Leffe, Villa d’Adda, Villa di Serio, Zogno.

Quali corsi offre Terza Università?

L’offerta è davvero ampia. Proviamo a fare qualche esempio.

Chi preferisce materie più “impegnate” potrà scegliere, tra gli altri, tra Dante: l’antropologia, la lingua, la poesia della Divina Commedia, La Bella Maniera. La pittura dopo Raffaello e Michelangelo, La cellula: un’officina di lavori. Quali sono le prospettive? o Il peso della shoah nella memoria, nella storia, nella teologia.

Chi invece vuole conoscere meglio la cultura “pop” ha ha disposizione corsi come “Le scuole dei cantautori”. Cinque scuole musicali a confronto, Pomeriggio al cinema o Bergamo e l’Atalanta, l’Atalanta e Bergamo: dal 1907 una storia non solo di passioni e pallonate.

Preferite qualcosa di pratico? Allora fanno per voi Telefonini Smartphone: impariamo a usare le “App”, Miglioriamo il nostro acquarello: “Bergamo” o Camminare (e guardare) fa bene.

L’offerta completa dei corsi è disponibile sul sito www.terzauniversita.it o cliccando su questo link

Come funziona Terza Università?

Nei corsi di Terza Università non esistono né esami, né diplomi, né attestati ma solo il piacere della conoscenza. I corsi si svolgono con cadenza settimanale, prevalentemente al pomeriggio dalle 15 alle 17.15, in tre fasi successive: da ottobre a novembre, da dicembre a febbraio, da marzo a maggio.

Per partecipare alle attività è necessaria la tessera dell’associazione che costa 10 euro (gratuita per gli iscritti a CGIL, SPI e AUSER). La tessera garantisce, tra l’altro, la copertura assicurativa contro gli infortuni durante le attività.

Come faccio a iscrivermi?

La tessera di Terza Università e le iscrizioni ai corsi possono essere fatte on line a questo indirizzo, oppure di persona nei giorni 20, 21 e 22 settembre nel cortile della Casa del Giovane di via Gavazzeni 13, a Bergamo o, dal 23 settembre, negli uffici di Terza Università in via Garibaldi 3, solo su appuntamento telefonico ( 035.3594370)