Il Torino, in vista della sfida di giovedì contro la Lazio, dovrà fare i conti con alcune assenze per infortuni: la situazione

Archiviato il pareggio di ieri contro il Cagliari, la Lazio inizia a pensare alla sfida di giovedì con il Torino. I granata, reduci dalla vittoria sul campo del Sassuolo, dovranno fare i conti con alcune assenze per infortuni.

Sicuramente saranno out Belotti e Zaza, che proveranno a rientrare nel derby, ma anche Praet, infortunatosi nella sfida contro i neroverdi. La nota positiva, come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe esser rappresentato da Verdi, che spera di andare in panchina.

L’articolo Torino, con la Lazio tre assenze sicure: può farcela solo Verdi proviene da Lazio News 24.