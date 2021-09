Torino Lazio, Petrucci: «Ecco che scelte mi apetto da Sarri a centrocampo»

Matteo Petrucci, inviato Sky Sport, ha fatto il punto sulle possibili scelte di Sarri a centrocampo in vista del Torino

Cambiamenti a centrocampo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Cataldi potrebbe giocare al posto di Leiva a Torino, non per turnover ma per scelta. Notizia confermata da Matteo Petrucci, inviato a Formello, che ha fatto il punto sulle possibili scelte di Sarri a centrocampo in vista del Torino. Ecco cosa ha detto:

«Mi aspetto che Milinkovic-Leiva-Luis Alberto non giocheranno sempre insieme dall’inizio da qui alle prossime settimane»

