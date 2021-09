Aggiornamento campagna vaccinale in Ulss Dolomiti

Belluno, 21 settembre 2021 Ad oggi, le dosi somministrate in Ulss Dolomiti sono circa 272 mila.

Il 79,2% ( pari a 143.282 persone ) della popolazione vaccinabile in Ulss Dolomiti, ha eseguito almeno una dose di vaccino anti covid. Il 76% della popolazione ha ricevuto il ciclo completo di vaccinazione.

età popolazione ISTAT Almeno una dose % copertura almeno una dose 12-19 anni 14.207 8847 62,3 20-29 anni 18.949 13746 72,5 30-39 anni 19.848 13441 67,7 40-49 anni 27.492 19512 71,0 50-59 anni 33.218 26233 79,0 over 60 68.678 62678 91,3 TOTALE 182.392 144456 79,2

età popolazione ISTAT 1 dose % copertura 1 dose cicli completi %copertura cicli completi ancora da vaccinare % ancora da vaccinare 12-19 anni 14.207 1171 8,2 7676 54 5360 37,7 20-29 anni 18.949 947 5 12799 67,5 5203 27,5 30-39 anni 19.848 932 4,7 12509 63 6407 32,3 40-49 anni 27.492 812 3 18700 68 7980 29 50-59 anni 33.218 754 2,3 25479 76,7 6985 21 over 60 68.678 1290 1,9 61388 8,9 6000 8,7 TOTALE 182.392 5906 3,2 138550 76 37936 20,8

Donne in gravidanza

L’ulss Dolomiti ha strutturato un percorso dedicato alla vaccinazione anti covid delle donne in gravidanza, nato con la regia della direzione sanitaria e la collaborazione tra le unità operative di ostetricia e ginecologia e il dipartimento di prevenzione.

Le donne in gravidanza possono usufruire di un counseling personalizzato di un medico ginecologo che farà una valutazione su ciascun caso e risponderà a tutte le domande delle future mamme, delle donne in allattamento o delle donne che stanno cercando una gravidanza. Inoltre, la vaccinazione potrà essere eseguita in reparto, alla presenza del ginecologo.

Ad oggi sono già stati prenotati circa 20 incontri di counseling e una decina di vaccinazioni per i prossimi giorni.

Per essere vicini alle mamme nella scelta della vaccinazione, le unità operative di ostetricia e ginecologia dell’Ulss Dolomiti offrono queste opportunità attive da lunedì 20 settembre:

Ospedale di Belluno

Counseling telefonico e prenotazioni:

Lunedì e giovedì dalle 12 alle 14 allo 0437/516340 – Martedì dalle 18 alle 19 allo 0437/516943

o alla mail ginecologia.bl@aulss1.veneto.it

vaccinazioni in reparto

Martedì dalle 14.00 alle 16.00 – ambulatorio 5

Ospedale di Pieve di Cadore

Counseling telefonico e prenotazioni:

Dal lunedì al venerdì dalle14 alle 15 allo 0435/341207

Vaccinazioni in reparto

Giovedì dalle 11.00 alle 13.00

Ospedale di Feltre

Consulenze telefoniche

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 10 allo 0439 883457

Consulenze in presenza:

Giovedì dalle 15.30 alle 17.30

prenotazione allo 0439 883497 o mail elda.cengia@aulss1.veneto.it

Confronto di gruppo in Gmeet:

Mercoledì dalle 14.00 alle 15.00

prenotazione allo 0439 883497 o mail elda.cengia@aulss1.veneto.it

Vaccinazioni in reparto:

Giovedì dalle 15.30 alle 17.30

Terza dose vaccino

L’Ulss Dolomiti, secondo le indicazioni nazionali e regionali, ha iniziato la somministrazione delle terze dosi partendo dai pazienti dializzati, trapiantati, oncoematologici e immunodepressi

Oggi sono proseguite anche le convocazioni da parte dei reparti ospedalieri a cui sono in carico i pazienti individuati per la somministrazione della terza dose, con appuntamenti per i prossimi giorni, anche in base agli accessi già programmati in ospedale o alle esigenze del singolo.

Over 50

Sono stati invitati alla vaccianzione con una lettera personalizzata tutti gli over 50 non ancora vaccinati e alle persone guarite dal covid da almeno 3 mesi e non ancora vaccinate: gli appuntamenti sono stati fissati per i prossimi tre giorni.

Sedute vaccinali territoriali

Ecco l’elenco delle sedute vaccinali aperte a tutte le fasce d’età SENZA PRENOTAZIONE, nei vari comuni della provincia e nei centri vaccinali dell’Ulss Dolomiti

martedì 21 settembre 2021 FELTRE Centro Prelievi 18.00/20.00 SEDICO – Centro vaccinale palaskating 12.30/20.00 FELTRE – Drive- in ex Marangoni 10:00/13:00 mercoledì 22 settembre 2021 FONZASO – Centro Polifunzionale 19.00 – 21.00 SEDICO – Centro vaccinale palaskating 12.30/20.00 FELTRE – Drive- in ex Marangoni 10:00/13:00 TAI – Piazzale Dolomiti 15:00/18:00 giovedì 23 settembre 2021 SEDICO – Centro vaccinale palaskating 12.30/20.00 ALPAGO – Drive-in Paludi 16:30/22:00 FELTRE – Drive- in ex Marangoni 10:00/13:00 venerdì 24 settembre 2021 AURONZO – Pala Tre Cime 14:30-18:00 SEDICO – Centro vaccinale palaskating 12.30/20.00 FELTRE – Drive- in ex Marangoni 10:00/13:00 TAI – Piazzale Dolomiti 15:00/18:00 AGORDO – Piazzale Tamonich 10:00/15:00 sabato 25 settembre 2021 FELTRE – Drive- in ex Marangoni 10:00/13:00 BORCA DI CADORE – sala polifunzionale de “La Scola” via talamini 09:30-12:00 domenica 26 settembre 2021 SEDICO – Centro vaccinale palaskating 12.30/20.00 ALPAGO – Drive-in Paludi 10:00/13:00 lunedì 27 settembre 2021 SEDICO – Centro vaccinale palaskating 12.30/20.00 FELTRE – Drive- in ex Marangoni 10:00/13:00 TAI – Piazzale Dolomiti 15:00/18:00 martedì 28 settembre 2021 SEDICO – Centro vaccinale palaskating 12.30/20.00 FELTRE – Drive- in ex Marangoni 10:00/13:00 FELTRE Centro Prelievi 18.00/20.00 ARABBA – Sede Croce Bianca 14:00-17:00 mercoledì 29 settembre 2021 SEDICO – Centro vaccinale palaskating 12.30/20.00 FELTRE – Drive- in ex Marangoni 10:00/13:00 TAI – Piazzale Dolomiti 15:00/18:00 giovedì 30 settembre 2021 SEDICO – Centro vaccinale palaskating 12.30/20.00 FELTRE – Drive- in ex Marangoni 10:00/13:00 ALPAGO – Drive-in Paludi 16:30/22:00 venerdì 1 ottobre 2021 S.STEFANO CADORE Palasport 14:30-18:00 FELTRE – Drive- in ex Marangoni 10:00/13:00 AGORDO – Piazzale Tamonich 10:00/15:00 sabato 2 ottobre 2021 FELTRE – Drive- in ex Marangoni 10:00/13:00 ALPAGO – Drive-in Paludi 10:00/13:00 domenica 3 ottobre 2021 SEDICO – Centro vaccinale palaskating 12.30/20.00 ALPAGO – Drive-in Paludi 10:00/13:00

E’ comunque sempre possibile prenotare la vaccinazione anti covid dal sito www.aulss1.veneto.it.

La Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione (prima dose) viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose.

La Certificazione dopo la seconda dose verrà rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione e sarà valida per 12 mesi.

L’articolo Aggiornamento campagna vaccinale in Ulss Dolomiti proviene da Bellunopress – Dolomiti.