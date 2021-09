Ancora nuvole, ma con ampie schiarite

Dopo i temporali serali e notturni, con Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo vediamo come continuerà la settimana a Bergamo.

ANALISI GENERALE

Pressione atmosferica in deciso rialzo per la graduale espansione dell’Anticiclone delle Azzorre, che favorirà un ritorno della stabilità atmosferica e occasioni per foschie mattutine in pianura.

Martedì 21 settembre 2021

Tempo Previsto: Iniziali condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso, ma con la tendenza a rasserenamenti già dal mattino a cominciare dalle zone di pianura, in estensione ai rimanenti settori nel corso della giornata. Pomeriggio nel complesso abbastanza soleggiato, specialmente nelle zone di pianura. Bassa la possibilità di precipitazioni, eventualmente sparadiche, deboli e localizzate.

Temperature: Minime comprese tra 12-15 °C; massime comprese tra 21-24 °C

Mercoledì 22 settembre 2021

Tempo Previsto: Da poco nuvoloso a localmente nuvoloso, ma senza fenomeni di rilievo associati. Occasioni per ampi rasserenamenti nel corso del pomeriggio, specialmente nelle zone di pianura. Foschie mattutine in Pianura Padana.

Temperature: Minime in lieve diminuzione; massime stazionarie;

Giovedì 23 settembre 2021

Tempo Previsto: Giornata caratterizzata da generali condizioni di bel tempo. Foschie mattutine in Pianura Padana.

Temperature: Minime stazionarie, massime in lieve rialzo;