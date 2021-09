Atalanta-Sassuolo, Voglio essere un mago o Parker? La tv del 21 settembre

Per la prima serata in tv, martedì 21 settembre alle 20.45 DAZN trasmetterà in diretta la partita di calcio fra Atalanta e Sassuolo, valida per la nuova giornata del campionato di Serie A. Il match tra i nerazzurri e i neroverdi sarà visibile su smart tv compatibili con l’apposita app oppure su tutti i televisori collegandoli a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o a una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). Inoltre DAZN rende disponibile il match per vari dispositivi come tablet, smartphone, pc o notebook.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Morgane – Detective geniale”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Uno strano rapimento” e “Phyllobates Terribilis”.

Nel primo, Morgane, Karadec e la loro squadra devono indagare sul rapimento di due – bambine e l’omicidio del loro padre. Le bambine sono le nipoti del magnate alberghiero Arnaud Grangeon e i sospetti si concentrano subito su di lui e sulla stessa Florence, madre delle bambine, per alcune sue reticenze.

Nel secondo, Morgane, Karadec e la loro squadra devono indagare sulla morte per avvelenamento di una giovane e stimata veterinaria, che però da qualche mese era oggetto di recensioni online stranamente negative. Nella vicenda saranno coinvolti Camille, un’amica molto intima di Fanny e il figlio Maël…

Su RaiDue alle 21.20 prenderà il via “Voglio essere un mago!”. Un gruppo di apprendisti maghi di età tra i 14 e i 18 anni, all’interno di un suggestivo e fiabesco castello, perfezionano le loro arti magiche per poter conquistare la Bacchetta D’Oro e diventare un vero – e proprio Mago. Con la partecipazione straordinaria di Silvan; con Raul Cremona ed Eleonora Di Cocco, Jack Nobile, Hyde e Sbard e Federico Soldati.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà “#cartabianca“, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.20 “Fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.20 c’è “Sotto il sole di Riccione”; su Italia1 alle 21.20 “Buoni o cattivi”; su Rai4 alle 21.20 “Parker”; su Rai5 alle 20.50 “La scomparsa di Alice Creed”; su Iris alle 20.55 “L’assedio di fuoco” e su Italia2 alle 21.10 “Final destination 3”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.