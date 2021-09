Bergamo, inaugurato il parcheggio di via Baschenis

Dopo 60 giorni di lavoro, è stato inaugurato il parcheggio di via Baschenis a Bergamo. All’inaugurazione sono intervenuti Enrico Felli, presidente ATB, Gianni Scarfone, direttore ATB, Stefano Zenoni, assessore alla mobilità e Marco Brembilla, assessore ai Lavori Pubblici.

Dal 18 giugno al 17 agosto 2021, tanto è durato il cantiere che ha riqualificato l’area parcheggio nel centro della città, dopo che il progetto esecutivo era stato approvato dalla Giunta Comunale di Bergamo il 25 marzo 2021.

Il nuovo parcheggio a raso “Baschenis” si estende su un’area di 2.700 metri quadrati, sarà aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con una capienza di 71 posti auto di cui 3 riservati ai disabili.

I lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’area sono stati realizzati dal raggruppamento temporaneo di imprese costituito dall’Impresa Colosio S.r.l. di Bagnatica e dall’impresa Ghidotti Impianti S.r.l. di Treviglio.

L’area dove si sviluppa il nuovo parcheggio è stata destinata a questo utilizzo fin dal 1970, quando vennero abbattuti i tre corpi di fabbrica che costituivano il mercato ortofrutticolo di via San Giorgio e il mercato spostato in altra sede. Inizialmente fu adibito a deposito dei mezzi della municipalizzata Azienda Trasporti Bergamo e parcheggio custodito, successivamente divenne area di sosta regolamentata con parcometro.

Negli ultimi anni, però, si erano verificati sprofondamenti ed abbassamenti del piano stradale, dovuti probabilmente a pre-esistenti perdite di acqua che hanno portato alla chiusura della zona est e ad una significativa riduzione dell’area di sosta. Si è reso quindi necessario procedere alla riqualificazione dell’area del parcheggio e, a tal fine, è stata affidata la progettazione esecutiva, per la realizzazione di un parcheggio a raso, alla società E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services di Villa d’Almè.

Il costo complessivo dell’opera è stato di 334 mila euro, compresivi degli impianti di controllo accessi, forniti dalla Cityware di Padova. Il sistema è completamente automatizzato e funziona mediante un sistema di lettura targhe in ingresso e in uscita, con pagamento alla cassa automatica presente nel parcheggio.

Due le tariffe orarie previste nella nuova area: 2 euro dalle ore 6.00 alle 21.00; 1 euro per la tariffa notturna dalle 21.00 alle 6.00. La tariffa massima giornaliera è di 15 euro.

Il parcheggio è destinato alla sola sosta a rotazione, perciò al momento non sono previste forme di abbonamento. Per i clienti abituati al pagamento della sosta con l’applicazione Easypark è possibile abilitare la funzione “CameraPark”, per il pagamento con app.

A breve sarà integrato anche il pagamento con l’applicazione ATB Mobile.