CALCIO AVELLINO – Braglia: “Ho avuto risposte importanti dai ragazzi”

Questo il commento di Piero Braglia nel post gara del Veneziani di Monopoli:”Per me la squadra ha fatto una buona partita. Posso fare solo i complimenti per come i ragazzi hanno interpretato la gara”. Difende il gruppo: “Capisco che tutti vogliono vincere, ma posso assicurare che la squadra ha dato tutto. Sono contento di quello che ho visto”. Conclude: “Dobbiamo sistemare qualcosa. Di Gaudio ha messo minuti nelle gambe, spero di recuperare quanto prima Micovschi. Kanoute anche oggi ha fatto un lavoro incredibile”.

