Campoccia: «Mi sorprende vedere il Cagliari così in basso»

Il vicepresidente dell’Udinese Stefano Campoccia ha commentato così la posizione del Cagliari in classifica

Prima del match contro il Napoli, terminato con un sonante poker per i partenopei, il vicepresidente dell’Udinese Stefano Campoccia è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per commentare non solo l’andamento della sua squadra, fino a ieri imbattuta ma anche l’attuale classifica della Serie A.

«Vedere la Juventus così in basso è sorprendente, così come il Cagliari. Ma c’è una qualità che poi dovrebbe trovare una quadratura».

