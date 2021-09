Città Alta, il ‘Comitato Vittime del Traffico’: “In via San Lorenzo nulla è cambiato, situazione insostenibile”

Bergamo. “Apprendiamo in via ufficiosa che via San Lorenzo sarà presto chiusa al traffico per lavori alla rete dell’acqua o del gas. Ma nessun avviso è stato esposto. Nessuna comunicazione è stata fatta ai residenti. E questo avviene mentre nelle vie San Lorenzo e Tassis sorgono tre ponteggi per lavori di rifacimento facciate”. È quanto sostiene il “Comitato Vittime del Traffico Bergamo Alta“, che sottolinea come nulla sia cambiato dall’ultima lettera inviata a Palazzo Frizzoni ormai quattro anni fa, sulla “insostenibile viabilità – così la definivano – in via San Lorenzo e dintorni”.

I membri del comitato avevano chiesto al sindaco Giorgio Gori “un intervento per proteggere residenti e pedoni” dai rischi a cui sarebbero quotidianamente esposti. “Una situazione – a loro modo di vedere – pericolosa, incrementata sempre più da clienti e fornitori di hotel, affittacamere, B&B, bar e ristoranti, abituati a giungere in automobile sulla soglia del luogo di destinazione, spesso violando il codice della strada”, per esempio entrando in contromano in via Tassis da via San Lorenzo, superando i limiti di velocità, posteggiando i veicoli ovunque, oltrepassando con le moto lo sbarramento tra via San Lorenzo e via Boccola.

“Denunciamo il reale pericolo per la sicurezza e la salute delle persone che vivono e camminano lungo la via, complici la conformazione della stessa, il doppio senso di circolazione, l’assenza di marciapiedi protetti e la gestione anacronistica del parcheggio di Piazza Mercato del Fieno, dove le auto fanno il carosello per cercare il posteggio anche quando i posti sono tutti esauriti – concludono -. Per non parlare dei danni che il traffico ha arrecato alla pavimentazione di pregio della via”.