Eccellenza Abruzzo, la top 11 della prima giornata di campionato

Elezaj (Lanciano)

Mastrilli (Torrese)

Tempestilli (L'Aquila)

La Barba (Giulianova)



Persiani (Giulianova)

Gobbo (Il Delfino Curi)

Bisegna (Avezzano)

Tassoni (Montesilvano)

Cisse (Giulianova)

Dos Santos (Avezzano)

Marinelli (Virtus Cupello)



Con il via della nuova stagione di Eccellenza , riparte anche la consueta rubrica dedicata alla top 11, ossia i migliori giocatori che si sono distinti per le loro giocate nella giornata appena disputatasi.Nella primo turno di campionato, dopo un'attenta e non semplice valutazione, abbiamo selezionato i seguenti migliori undici :