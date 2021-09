L’ex premier, Giuseppe Conte, fa tappa a Catanzaro. Prima del capoluogo il leader dei Cinque Stelle ha incontrato i cittadini di Corigliano Rossano, Cirò e Crotone. Nel corso della sua visita ha sottolineato come “Amalia Bruni sia la persona giusta per guidare la Regione”. La candidata alla guida della Regione sta accompagnando Conte nel suo tour in Calabria.