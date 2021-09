Festival Organistico Internazionale “Città di Bergamo”: grandi interpreti nelle chiese più belle

Ritorna l’imperdibile Festival organistico internazionale “Città di Bergamo”, la rassegna di concerti di grandi interpreti nelle chiese più belle di Bergamo: imperdibili appuntamenti, dal 24 settembre al 29 ottobre, nelle sedi storiche del festival, luoghi che custodiscono antichi organi di altissimo valore, come il Serassi nella Chiesa di Sant’Alessandro della Croce in Pignolo o il Balbiani nella chiesa di Santa Maria Immacolata delle Grazie.

L’allestimento di sei concerti – uno in più dei tradizionali cinque – vanno a costituire un cartellone di assoluta eccellenza, ricco d’attualità e curiosità nel solco delle linee guida storiche della manifestazione: centralità della personalità dell’interprete, arte dell’improvvisazione, fruibilità delle proposte pur nella loro complessità, intenti fortemente divulgativi e didattici.

La programmazione, che per qualità e contenuti si colloca forse tra le migliori del nostro fortunato percorso artistico, proprio per questo, indipendentemente dalle condizioni epidemiologiche del momento, verrà di nuovo integralmente trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale del Festival.

PROGRAMMA

Cattedrale Città Alta

Venerdì, 24 settembre – ore 21

Ben van Oosten (Olanda)

Chiesa di San Leonardo Largo Rezzara

Venerdì, 1 ottobre – ore 21

Giampaolo Di Rosa (Italia)

Chiesa di Santa Maria Immacolata delle Grazie Porta Nuova

Venerdì, 8 ottobre – ore 21

Christoph Schönfelder (Germania)

Basilica di Santa Maria Maggiore Città Alta

Venerdì, 15 ottobre – ore 21

Thomas Ospital (Francia)

Chiesa di Sant’Alessandro della Croce

Via Pignolo

Venerdì, 22 ottobre – ore 21

Marina Tchebourkina (Russia)

Cattedrale Città Alta

Venerdì, 29 ottobre – ore 21

LA PRESENTAZIONE DEL FESTIVAL

Pubblichiamo la presentazione di Fabio Galessi, direttore del Festival.

Non ci siamo arresi nel 2020; abbiamo riposto grande fiducia nel 2021… Dopo la travolgente esperienza emotiva dello scorso anno – con concerti in presenza parziale e la novità delle dirette in

streaming sui ‘social’, in un clima psicologico assai complicato per la nostra città e tra mille difficoltà organizzative – pensavamo di poter affrontare questa stagione con un poco più di serenità e migliori condizioni ambientali.

Così, appena conclusa la scorsa edizione, decidemmo di programmarne immediatamente una nuova che desse ulteriore propulsione alla completa ripartenza della vita culturale cittadina, rivelatasi tanto preziosa quanto necessaria in quei momenti di smarrimento e solitudine.

Negli intendimenti originali non si voleva più celebrare il ricordo del dolore che ha colpito con particolare crudeltà la nostra comunità, ma invitare quest’ultima ad una festa di vera rinascita, nel nome di una Luce faticosamente riconquistata. Se ancora di piena festa forse non si potrà parlare – davanti alla plausibile recrudescenza dell’epidemia in autunno nonostante i lodevoli sforzi delle campagne vaccinali – questa Luce va tuttavia ora difesa e preservata con la massima determinazione, come una fiaccola olimpica. Restano quindi d’inalterata attualità e pregnanza i messaggi di bellezza che desideravamo lanciare attraverso questa ampia edizione, ‘per’ Bergamo ed i suoi cittadini ma anche ‘da’ Bergamo al mondo intero, con l’auspicio che la nostra città possa risultare un simbolo splendente di rinnovamento per tutto il Paese, come delineato dall’assegnazione del titolo di Capitale Italiana della Cultura, insieme a Brescia, nel 2023.

Ecco il perché dell’allestimento di sei concerti – uno in più dei tradizionali cinque – che vanno a costituire un cartellone di assoluta eccellenza, ricco d’attualità e curiosità nel solco delle linee guida storiche della manifestazione: centralità della personalità dell’interprete, arte dell’improvvisazione, fruibilità delle proposte pur nella loro complessità, intenti fortemente divulgativi e didattici.

Una programmazione che per qualità e contenuti si colloca forse tra le migliori del nostro fortunato percorso artistico, e che proprio per questo, indipendentemente dalle condizioni epidemiologiche del momento, verrà di nuovo integralmente trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale del Festival (links disponibili sul sito e sulla pagina Facebook).

Uno sforzo progettuale non indifferente, giusta premessa al nostro ormai prossimo trentennale, possibile solo grazie alla profonda stima e fiducia da parte delle Istituzioni, Fondazioni, Enti ed Aziende amiche che ci supportano. Condividere con Loro la certezza che la Cultura sia un mezzo imprescindibile di crescita civile e sociale, e che la Musica in particolare sia la sua messaggera di pace e trascendenza, è per noi un grande onore ed una sentita responsabilità.

Pur essendo la situazione sanitaria in continua evoluzione, anche quest’anno l’ingresso (libero e gratuito) sarà ridotto per mantenere il corretto distanziamento fra le persone. Ogni chiesa prevede un diverso numero massimo di presenze. L’accesso sarà consentito solo mostrando il proprio ‘greenpass’ e rilasciando agli addetti le generalità minime per la tracciatura dei possibili contatti. All’interno sarà obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento e i posti verranno assegnati da nostro personale.

Ben van Oosten

L’inaugurazione, il 24 settembre in Cattedrale, è dedicata al 50° anniversario della morte di Marcel Dupré, il compositore e didatta francese cha ha formato due intere generazioni di organisti, fra cui grandi protagonisti, come lui, del Novecento: J.Alain, O.Messiaen, J.Langlais, J.Demessieux, M.C.Alain, P.Cochereau, R.Falcinelli, J.Guillou, L.F.Tagliavini. L’invito non poteva che cadere sul suo massimo conoscitore, Ben van Oosten, colui che ne ha registrato l’opera integrale (12 CD) e la cui intera vita è stata spesa nell’approfondimento della scuola sinfonica francese, divenendone un punto di riferimento interpretativo irrinunciabile: una ghiotta occasione per recuperare anche l’anniversario di Louis Vierne, di cui lo scorso anno cadeva il 150° della nascita. Ecco quindi una magica serata nella quale, concatenati da un’accattivante successione storica, si potranno ascoltare una rara composizione postuma di Franck, l’intera Prima Sinfonia di Vierne e la straordinaria ‘Symphonie Passion’ di Dupré, un’opera così carica d’energia e drammaturgia da evocare un quadro Caravaggesco.

Con il secondo concerto riprendiamo il buon proposito iniziato quattro anni fa di affiancare agli strumenti delle sedi storiche un organo mai utilizzato prima dal Festival. È la volta dell’organo Adeodato Bossi 1850, custodito nella chiesa di San Leonardo, restaurato nel 2005: uno strumento di medie dimensioni, dalle sonorità ben definite e assai ricco di registri ad ancia. Graditissimo ospite sarà Giampaolo Di Rosa, che nella sua carriera vanta una profonda conoscenza della scuola portoghese e spagnola per via dei suoi prestigiosi incarichi professionali. Partendo da un altro anniversario eccellente, quello di J.P.Sweelinck nel 400° della morte, il programma si sviluppa intercalando improvvisazioni in forme e stili iberici con altrettanti brani di repertorio, concludendosi nel nome della sintesi bachiana in un interessante confronto con la partitura cromatica ascoltata in apertura.

Il terzo appuntamento, l’8 ottobre alle Grazie, è quello dedicato ad un giovane vincitore di Concorso internazionale dell’anno solare precedente. Tuttavia, la pandemia ha fatto sì che nel 2020 tutti i più grandi Concorsi d’improvvisazione non abbiano avuto luogo! Abbiamo così scelto il tedesco Chris Schönfelder, già vincitore di vari premi, che ci delizierà con un recital davvero speciale, incentrato su Bach… ma senza suonare alcuna opera originale del Kantor. Si tratterà infatti d’ascoltare composizioni di altri autori costruite sul tema formato dalle lettere che compongono il suo cognome – e che nella notazione tedesca corrispondono alle note si bemolle, la, do, si bequadro – oltre ad alcune intriganti improvvisazioni su suoi famosi temi scelti al momento dal pubblico.

Thomas Ospital

L’ospite della quarta serata, il 15 ottobre in Basilica di Santa Maria Maggiore, è uno dei più incredibili interpreti ed improvvisatori dell’ultima generazione, già considerato un veterano a soli 31 anni. Stiamo parlando di Thomas Ospital, da qualche anno titolare del grande organo Van Den Heuvel nella Chiesa di Saint-Eustache a Parigi (dove ha operato per 52 anni il ‘nostro’ Jean Guillou). A lui abbiamo affidato un originale tributo a Dante Alighieri, nel 700° anniversario della morte. Dopo una prima parte di concerto con chiare dediche a Dupré e Guillou, nella seconda sezione ascolteremo un’intera Sinfonia improvvisata in quattro tempi (Inferno, Purgatorio, Paradiso, Magnificat) ispirata alla Divina Commedia. Lo spunto formale viene dalla ‘Dante-Symphony’ di Franz Liszt, che termina anch’essa con una sezione sul tema Mariano. La creazione di Ospital si baserà su temi dati al momento dal pubblico e sulla lettura di brevi passi tratti dalle tre Cantiche, selezionati dalla Società Dante Alighieri – Comitato di Bergamo.

Marina Tchebourkina

Il 22 ottobre saremo nella sede di fondazione del Festival, Sant’Alessandro della Croce, ove il monumentale organo Serassi 1860 sarà affidato ad una figura unica nel panorama organistico internazionale: la straordinaria Marina Tchebourkina, organista della Cappella di Versailles.

Russa di nascita e di studi, ma francese d’adozione, quest’interprete piena di passione ed energia è oggi ambasciatrice nel mondo sia della scuola transalpina seisettecentesca (di cui ha inciso praticamente tutto), sia della misconosciuta letteratura russa novecentesca. Il bellissimo programma di Pignolo verterà proprio intorno a questi due affascinanti ed assai poco esplorati poli musicali, fra i quali vi segnaliamo un’altra opera ‘infernale’, l’Orfeo di Valeri Kikta.

Infine, il 29 ottobre, riproporremo in Cattedrale ciò che lo scorso anno fu forzatamente annullato e sostituito all’ultimo minuto. Ci riferiamo al progetto vincitore del 2° Concorso ‘Children Project Competition’ 2019, organizzato dalla Associazione ECHO (European Cities of Historical Organ), dove la nostra direzione artistica ha fatto parte della giuria. Ricordiamo che questa collaborazione internazionale è a cadenza triennale e coinvolge altre nove città Europee. Il primo premio è stato assegnato ad un’avvincente trascrizione organistica dei Quadri di un’Esposizione di Modest Musorgskij, illustrati da un’animazione video su grande schermo appositamente concepita per i più piccoli.

Autori sono lo Scott Brothers Duo: Jonathan, fenomenale organista e trascrittore cresciuto nel solco della tradizione inglese delle Organ-Hall, e il fratello Tom, pianista, che in questa occasione sarà il regista dello spettacolo. Originariamente gli appuntamenti dovevano essere due: nel pomeriggio il solo spettacolo per i bimbi, la sera il recital per tutti, che nella prima parte prevede le celebri ‘Quattro Stagioni’ di Antonio Vivaldi con le quali vogliamo festeggiare i 1600 anni della fondazione di Venezia. Purtroppo, viste le perduranti comprensibili incertezze organizzative nel mondo scolastico, per lo spettacolo dei bimbi abbiamo optato per la sua registrazione a porte chiuse, la quale verrà donata a tutte le scuole di ordine e grado della Provincia di Bergamo che ne

faranno richiesta. La serata gode del supporto organizzativo e divulgativo di BergamoScienza.

Tra le altre numerose collaborazioni di quest’anno segnaliamo il concerto di Stefano Molardi, sabato 18 settembre per l’Associazione Amici dell’Organo di Semonte (Bg); l’evento celebrativo per il 500° anniversario della pala di Lorenzo Lotto presente nella chiesa di Santo Spirito, domenica 26 settembre, organizzato dalla Parrocchia di Sant’Alessandro della Croce; ben due masterclass d’organo, con Ben van Oosten, Thomas Ospital e Simone Vebber, allestite dall’Accademia Santa Cecilia; un concerto in città con musiche organistiche d’ispirazione belcantistica (data e

chiesa ancora da definire) per il cartellone del festival Donizetti Opera.