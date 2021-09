Formello, oggi pomeriggio la ripresa degli allenamenti

Oggi in casa Lazio è giornata di ripresa degli allenamenti: appuntamento nel pomeriggio in quel di Formello

Archiviato il pari con il Cagliari e la giornata di riposo, concessa ieri, in casa Lazio oggi ci sarà la ripresa degli allenamenti. L’appuntamento è per le ore 17.15 al centro Sportivo di Formello.

Dunque inizierà la preparazione in vista del match contro il Torino,, in programma giovedì alle ore 18.30. Chissà se non possa esserci giò qualche indicazioni sulle scelte di Sarri per la sfida contro i granata, visto che si è già all’antivigilia.

