Promosso dal Club Cavallo Italia, è iniziata la quarta edizione del Concorso Fotografa il tuo cavallo che si tiene dal 1° settembre al 30 novembre 2021

Al cavallo, animale nobile e bellissimo al quale l’uomo deve i traguardi che ha raggiunto, dedichiamo il nostro concorso di fotografia con premi sia per gli autori sia per i loro figli stabiliti da due Giurie: La Giuria Professionale e la Giuria degli Utenti di Facebook.

Quindi prima il fotografo invia le sue foto più “Mi Piace” potrà avere.

Tutti i partecipanti riceveranno un codice per lo sconto del 10% per il loro primo acquisto sullo shop online di Club Cavallo Italia con il meglio del Made in Italy dedicato ai cavalli e l’accesso ai Premium Services riservati ai Clienti (che ripaga ampiamente della donazione) abbigliamento escluso.

Il cavallo può anche non essere tuo ma un cavallo che ti piace. Il “tuo” è da intendersi nel senso più ampio del termine come, per esempio, il cavallo che mi piace di più, il cavallo che piace a mia figlia…

I fotografi che hanno partecipato alla terza edizione del concorso, edizione che è stata sospesa, potranno partecipare gratuitamente a questa edizione dando prova della partecipazione alla terza edizione.

Per saperne di più, conoscere i premi e i benefits per tutti i partecipanti e partecipare al concorso: https://www.clubcavalloitalia.it/concorso-fotografa-il-tuo-cavallo-con-club-cavallo-italia/

L’associazione, Passione Cavallo, senza scopo di lucro, senza cavalli né interessi nel cavallo, crea eventi di livello per far conoscere questo straordinario animale e tutto il ricavato andrà a sostenere le attività dell’associazione per la promozione del cavallo specie verso i più piccoli anche per allontanarli dalla video-dipendenza e dai dispositivi elettronici.

L’articolo Fotografa il tuo cavallo. Scadenza concorso 30 novembre 2021 proviene da Bellunopress – Dolomiti.