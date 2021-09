Il volume “Il Cantiere della Vita” di Confartigianato presentato al Senato

Bergamo. Giovedì 23 settembre alle 12, a Roma, al Senato della Repubblica, verrà presentata la pubblicazione “Il Cantiere della Vita”.

Il volume è stato realizzato da Confartigianato Imprese Bergamo nell’anno del suo 75° anniversario, come tributo al lavoro dei volontari che, tra marzo e aprile 2020, hanno dato vita in pochi giorni, con coraggio e sacrificio, all’Ospedale Covid in Fiera a Bergamo. Un’opera che rappresenta un segno tangibile, concreto e visibile a tutto il territorio dello spirito artigiano e dei suoi valori.

Grazie a questa pubblicazione è stato anche possibile raccogliere fondi per un’iniziativa solidale: il ricavato verrà infatti donato alla Fondazione Aiuti per la Ricerca sulle Malattie Rare A.R.M.R. per istituire borse di studio destinate al progetto Origin dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri.

Alla presentazione in senato, promossa dalla sen. Alessandra Gallone insieme ai colleghi parlamentari bergamaschi, interverranno il presidente di Confartigianato Imprese Bergamo, Giacinto Giambellini, il fotografo Orazio Truglio, autore della pubblicazione, la dottoressa Ariela Benigni, Segretario Scientifico dell’Istituto Mario Negri.

Modererà l’evento la giornalista Rai e inviata di Porta a Porta Giancarla Rondinelli che ha vissuto in prima persona tutto il percorso bergamasco nel periodo Covid e l’opera dell’ospedale.