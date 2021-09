Un incidente si è verificato stamattina in viale Europa. Un’ auto si è infilata sulla pedana del carroattrezzi sul posto per caricare un’ambulanza. Il conducente è stato trasferito in ospedale ma non sembra aver riportato ferite gravi. Sul posto i vigili urbani per i rilievi del caso. L’auto è un Passat ed il fatto è accaduto sulla strada di Germaneto nei pressi del Nalini.