Infortunati Napoli: Mertens e Demme in gruppo, con il Cagliari ci saranno

Il Napoli ha ripreso la preparazione in vista dei prossimi impegni: Spalletti ritrova Demme e Mertens

Il Napoli ha messo alle spalle il successo contro l’Udinese: nel mirino ci sono Sampdoria e Cagliari, prossime avversarie in calendario. Il report dall’allenamento odierno sotto la guida di Luciano Spalletti.

«Dopo il successo a Udine, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria in programma giovedì a Marassi alle ore 18.30. Coloro che sono scesi in campo ieri hanno svolto lavoro in palestra. Il resto della squadra, dopo una prima fase di attivazione tecnica e lavoro tattico, ha svolto possesso palla e partita a campo ridotto. Meret ha svolto lavoro personalizzato in campo. Lobotka terapie e personalizzato in palestra. Demme e Mertens hanno svolto l’intera seduta in gruppo».

