Lazio Women, sfida con il Sassuolo fissata al 3 ottobre

La Lazio Women di Carolina Morace è pronta a tornare in campo dopo la settimana di pausa: ecco gli impegni

Dopo l’avvio a dir poco horror, con tre pesanti sconfitte, la Lazio Women di Carolina Morace è pronta a tornare in campo con due impegni che dovranno dare una svolta alla stagione.

Infatti, dopo la sfida di domenica contro la Fiorentina, in programma alle ore 12.30, le biancocelesti andranno a far visita al Sassuolo. Ed ecco che proprio oggi è stato deciso che il match contro le neroverdi andrà in scena domenica 3 ottobre alle ore 14.30.

