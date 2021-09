Mazzarri su Pereiro: «Non ha chiaro il suo ruolo, tante caratteristiche ma deve trovare la dimensione»

Conferenza stampa Mazzarri: il tecnico presenta Cagliari-Empoli. Le dichiarazioni della vigilia del tecnico rossoblù

Dopo la buona prestazione contro la Lazio all’Olimpico che ha portato a un pareggio, il Cagliari si prepara ad affrontare l’Empoli di Aurelio Andreazzoli all’Unipol Domus. Walter Mazzarri presenta il match nella classica conferenza stampa di vigilia.

PEREIRO – «Lui stesso non ha chiaro il suo ruolo. Ha tante caratteristiche ma deve ancora trovare la sua dimensione. Per me può fare la punta, l’esterno a piede invertito, mi ha detto che può fare la fascia ma ho bisogno di tempo. Non è entrato nel vivo del gioco, non ha fatto tanto bene anche per l’atteggiamento complessivo della squadra».

