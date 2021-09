Rossano – Simeri Crichi, la chiesa fa comunità

Da Rossano a Simeri Crichi per conoscere la chiesetta e per incontrare il parroco don Francesco che, dall’inizio della pandemia, si prende cura di migliaia di fedeli attraverso i momenti di preghiera in diretta streaming. Succede ancora.

Sabato 30 ottobre 2021 a Simeri, piccolo borgo del comune di Simeri Crichi, sono attesi un nutrito gruppo di fedeli. Nel loro cuore il desiderio di incontrare il parroco di Santa Maria Assunta che da due anni, dall’inizio della pandemia, ha intrattenuto tanti momenti di preghiera e di formazione: catechesi, Coroncina alla Divina Misericordia quotidiana Adorazione eucaristica, Santo Rosario. Già durante l’estate, sono stati tanti i fedeli che sono arrivati a Simeri, dall’Italia e dall’estero. Accolti tutti con amore dal sacerdote don Francesco e dai suoi collaboratori. Nel mese di ottobre due visite programmate da Napoli e da San Lorenzo del Vallo. Grazie alla Parrocchia, Simeri Crichi spalanca le sue porte agli scambi culturali.

