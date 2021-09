Vaccinazione Covid con i week end della cicogna

Le aziende sanitarie Asm e Asp hanno annunciato una nuova iniziativa per la campagna vaccinale. E’ stata denominata “Week end della cicogna”, da sabato 25 settembre per 4 week end. Il sabato e la domenica – presso tutti i punti vaccinali delle due aziende – sarà possibile per le future mamme sottoporsi alla vaccinazione con accesso diretto, ossia senza prenotazione.I medici vaccinatori come di consueto forniranno alle donne in gravidanza tutte le informazioni necessarie e risponderanno agli eventuali dubbi e alle paure. Le aziende sanitarie doneranno alle future mamme vari prodotti per il… Source