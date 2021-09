La sua liberazione è in un numero di emergenza: il 1522, quello che si deve comporre per denunciare la violenza sessuale. Numero che lei, 17 anni, pronuncia davanti alla farmacista. La donna capisce l’sos lanciato dalla ragazza. Fa scattare le indagini. In cella finisce l’orco che ne abusava da quando lei aveva 12 anni.

