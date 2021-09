Andreazzoli: «Che soddisfazione vincere in questo stadio!». Le dichiarazioni del tecnico dell’Empoli dopo il Cagliari

Aurelio Andreazzoli a DAZN dopo Cagliari-Empoli.

VITTORIA – «Siamo felici, abbiamo fatto un bel risultato. Siamo stati molto produttivi e realizzativi, ne sono contento. Abbiamo fatto quello che dovevamo.In un campo come questo con questo pubblico portiamo a casa i tre punti e la soddisfazione».

NO GOL SUBITI – «Avevamo bisogno di una prestazione di questo tipo dal punto di vista difensivo. Abbiamo la prerogativa del possesso. Ma non subire gol contro questi attaccanti ci fa capire che possiamo migliorare in fretta».

TRAVERSA HENDERSON – «Avevo visto Cragno alto, ma non mi sarebbe venuto di dirglielo. È stato bravo lui, ha fatto una partita sopra ogni aspettativa. Avevamo qualche defezione a centrocampo ma lui ha tenuto fino alla fine dando qualità e lucidità. Si sarebbe meritato questo gol».

