Beach Volley Weekend, sul Waterfront di San Girolamo due giorni gratuiti di sport: appuntamento il 25 e 26 settembre

Al via il 25 e 26 settembre, sul Warterfront San Girolamo di Bari, la prima edizione del “Beach Volley Weekend”, evento promosso dal Comitato Provinciale CSEN e patrocinato dal Municipio 3 del Comune. Il progetto sarà completamente gratuito per tutta la cittadinanza e le associazioni che ne prenderanno parte, e si presenta come un’occasione per praticare sport ma, soprattutto, per acquisire nuove conoscenze in un ambiente naturale, divertente e socializzante.

Lo CSEN ha deciso di ampliare l’offerta sportiva in materia di educazione fisica attraverso la pratica qualificata della pallavolo e del beach volley, con un progetto di educazione permanente alla salute.

L’impegno è quello di accompagnare i ragazzi e i tecnici in un’esperienza nuova e coinvolgente, in grado di rafforzare i rapporti relazionali facendo riscoprire il piacere e l’importanza di far parte di un gruppo.

Il progetto sarà strutturato attraverso l’organizzazione di attività sportive specifiche, durante il weekend del 25 e 26 Settembre 2021, dalle 10.00 alle 17.00, su 2 campi idonei da beach volley, realizzando una vera e propria festa dello sport.

