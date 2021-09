Cagliari Primavera, Concas dopo il Monza: «Soddisfatti, ora stiamo sul pezzo». Le dichiarazioni del vice di Agostini

Il Cagliari Primavera archivia agilmente la pratica Monza e il vice-allenatore Roberto Concas può sorridere: «Abbiamo approcciato al meglio questo impegno. Siamo soddisfatti perché è arrivata un’ottima prestazione, che si unisce a quelle di questo inizio stagione, anche oggi che schieravamo ragazzi alla prima presenza o comunque alle prime esperienze in categoria. Per tutti noi dello staff e per la società è importante sapere di poter contare su elementi affidabili sui quali lavorare in prospettiva che stanno venendo su dal Settore Giovanile».

Ma la testa va subito al prossimo impegno di domenica alle 11, quando i giovani rossoblù voleranno a Ferrara per affrontare la Spal: «Dobbiamo rimanere sul pezzo, pensando gara dopo gara, quindi ora la testa va alla Spal per chiudere bene questo filotto prima della lunga sosta. Bisogna imparare a gestire i momenti all’interno della partita, e anche quelle che saranno le difficoltà fisiologiche nel corso di un’annata. Lo spirito è quello giusto ed è la cosa che più conta, perché quando c’è la mentalità corretta di tutto il gruppo si possono fissare obiettivi e perseguirli insieme».

L’articolo Cagliari Primavera, Concas dopo il Monza: «Soddisfatti, ora stiamo sul pezzo» proviene da Cagliari News 24.