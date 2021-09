Chiariello (opinionista): «Mazzarri? Grande impresa con la Reggina»

Umberto Chiariello, noto conduttore e opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’operato di Walter Mazzarri con la Reggina

«Walter Mazzarri? A suo tempo, ha vinto uno scudetto clamoroso, salvando la Reggina. Altra salvezza clamorosa fu quella di Davide Nicola a La Spezia. Senza dimenticare il Lecce di Gigi De Canio. Io mi domando: vale di più il secondo posto di Carlo Ancelotti a Napoli, con una corazzata, o queste salvezze? Per me non c’è dubbio: queste salvezze».

