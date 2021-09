Gildone, attivato l’ufficio postale mobile: info e orari

GILDONE – Poste Italiane comunica che da oggi, a seguito dell’attivazione del nuovo allaccio alla rete elettrica eseguita dai tecnici della società erogatrice, l’ufficio postale di Gildone è di nuovo operativo a Largo Vittorio, all’interno di una struttura mobile.

Tale decisione, di carattere temporaneo, è stata presa per garantire la continuità dei servizi a seguito della disposizione di sfratto esecutivo che ha imposto il rilascio dei locali ospitanti l’ufficio postale. Presso la struttura mobile sono disponibili tutti i servizi postali e finanziari, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, nei consueti orari di apertura al pubblico: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8.20 alle 13.45.

Nelle ultime settimane, in attesa della predisposizione e attivazione della postazione mobile, Poste Italiane aveva comunque assicurato l’operatività dell’ufficio postale di Gildone attraverso uno sportello dedicato presso la sede di Cercemaggiore.

Si coglie l’occasione per informare che Poste Italiane, di concerto con l’amministrazione comunale di Gildone, è costantemente al lavoro per individuare nuovi locali utili a riposizionare l’ufficio postale in una sede che soddisfi le esigenze tecnico-urbanistiche e risponda agli standard aziendali previsti.

