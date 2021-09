Le allieve dei Salesiani: “Al liceo siamo cresciute dal punto di vista didattico e umano”

Con il tanto atteso ritorno in classe riprendono le attività del Centro Salesiano “don Bosco” di Treviglio, un Polo Educativo in cui la presenza di diversi settori scolastici, interconnessi nella modalità di Campus, offre alle famiglie l’opportunità di scegliere un servizio che copra l’intero cammino didattico-formativo dei propri figli, una risposta alle sempre nuove esigenze educative, al passo coi tempi dal 1892.

Nella tradizione educativa dei Salesiani di Treviglio al centro sta il singolo studente con la sua personalità unica e irripetibile, esprimendo liberamente ciò che è e valorizzando le potenzialità che ognuno porta dentro di sé, come raccontano Stella, Sara e Sarah, che si sono diplomate al Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate quest’anno.

Ed ora la testimonianza di Stella, Sara e Sarah.

Provate ad immaginare di compiere un percorso, lungo anni, ricco di momenti di fatica alternati a gioie e risate. Immaginate ora, dopo sforzi e impegno, di essere giunti alla fine: avete tagliato il traguardo. E se vi chiedessero cosa vi ha portati anni fa a iniziare questo viaggio?

Ecco, è un po’ quello che è successo a noi!

Quando, dopo aver superato il grande ostacolo della prova di maturità, ci è stato chiesto perché avessimo scelto il Liceo delle Scienze Applicate ai salesiani di Treviglio, come prima reazione non potevamo che rimanere perplesse e confuse nel cercare una risposta concisa ad una domanda che fa riemergere nelle nostre menti una valanga di ricordi.

Facendo un passo indietro, abbiamo provato a tornare alle “noi quattordicenni”, a quel ricordo nitido di paura e smarrimento per una decisione importante come quella della scuola superiore.

Una paura che però, proprio come un fuoco quando viene privato dell’ossigeno, si è spenta mano a mano che siamo entrate a contatto con l’ambiente salesiano, grazie agli open day e agli stage che ci hanno aiutato a capire il percorso migliore per noi.

Ad oggi possiamo dire con convinzione che la scelta del Liceo delle Scienze Applicate è stata guidata dalla nostra passione per il mondo della scienza, che ha trovato un posto accogliente in tutte le possibilità che il programma formativo di questa scuola offre, a partire dalle esperienze nei laboratori, come quello di chimica, fisica e informatica, luoghi vitali ed essenziali di questo indirizzo, dove l’approccio alle materie avviene da un lato pratico e sperimentale, accompagnato poi da interessanti spiegazioni.

Ciò che, però, caratterizza il liceo dei salesiani è soprattutto la possibilità che ti viene data di crescere dal punto di vista didattico e umano.

Dopo 5 anni passati tra quelle aule, siamo orgogliose di poter dire di aver costruito una famiglia, dove quando raggiungi i tuoi obbiettivi hai sempre qualcuno che festeggia con te, ma soprattutto nei momenti in cui pensi di star per cadere sai che puoi contare su compagni, educatori e professori sempre pronti a sorreggerti e accompagnarti lungo il percorso.

Per questi motivi siamo convinte che nonostante i momenti di difficoltà negli ultimi anni, dovuti alla pandemia, scegliere il Liceo delle Scienze Applicate nella casa di Don Bosco sia stata per noi la scelta migliore.