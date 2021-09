Mazzarri sceglie la difesa a 4 per la seconda volta di fila: non accadeva da Febbraio. Fu Di Francesco, esonerato poco dopo, a passare a tre

Il Cagliari si prepara a scendere in campo per il turno infrasettimanale contro l’Empoli, mentre sono state rese note le scelte di formazione del tecnico Walter Mazzarri: dopo la convincente prova contro la Lazio, sarà ancora 4-4-2.

Una scelta che segna una netta discontinuità col passato recente dei rossoblù: per trovare l’ultima volta in cui i sardi scesero in campo per due volte consecutive con una difesa a quattro, bisogna tornare all’inverno scorso. In panchina sedeva Eusebio Di Francesco, che optò per il passaggio a tre in occasione di Lazio-Cagliari del 7 febbraio.

Due settimane dopo arrivò l’esonero, la conferma del terzetto difensivo con Semplici, sino ad arrivare ad oggi.

L’articolo Mazzarri sceglie la difesa a 4 per la seconda volta di fila: novità a Cagliari proviene da Cagliari News 24.